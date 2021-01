特朗普卸任前最後一天發表講話向國民道別

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統卸任前最後一天發表錄影講話向國民道別,他在講話中感謝美國人民,說擔任總統時無法形容的榮譽,也祝願下任政府好運和,取得成功,不過他整段講話都沒有提及他的繼任人拜登的名字。

特朗普說︰「本週,我們會為新政府舉行就職,並祈禱其可以成功,維護美國安全繁榮,我們祝願他們好運。」

特朗普在這段長20分鐘的錄影講話中,完全沒有提及候任總統拜登的名字,也沒有承認對方勝選,累計染疫死亡的美國人突破40萬的這天,特朗普在講話中強調自己4年任期的成就,稱讚上升的股票市場。

特朗普說︰「我們建立了世界歷史上最強大的經濟體。」和說自己很驕傲,是幾十年來第一個沒有發動新戰爭的總統。

特朗普又評擊,他的支持者在月初時衝擊國會事件。

特朗普說︰「所有美國人都嚇怕了,我們國會遭受攻擊,政治暴力是攻擊我們作為美國人所珍惜的一切,這是永遠不能容忍的。」

特朗普將不會按照以往傳統出席繼任人的就職典禮,他周三將會一早離開白宮。

根據白宮發出的邀請信,周三早上8時將會在Andrews美軍基地有一個歡送儀式,他在講話最後提到,他們所發起的運動如今只是剛開始。

特朗普說︰「更好的將會陸續到來,多謝,再見,願主保佑你,願主保佑美國。」

