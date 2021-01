駐首都華盛頓國民警衛軍需接受額外背景審查

【KTSF 江良慧報導】

總統就職禮舉行在即,當局加強審查就職禮當日到華盛頓執勤的國民警衛軍,全部都要再作額外背景審查,以防潛在內部威脅。

馬丁路德金博士在超過半個世紀前,在林肯紀念堂前發表他著名的我有一個夢想演講,周一的國家廣場外就圍上了鐵絲網,和設有檢查站限制人進入,數以萬計的國民警衛軍在附近駐守。

首府華盛頓國民警衛軍將軍William Walker說︰「我們是層層防衛的一部分,確保緩衝區部署,在候任正副總統的四周,讓我們能有和平權力移交。」

但經歷了國會衝擊事件後,有人擔心軍人中也有極端主義分子。

民主黨聯邦眾議員Steve Cohen說︰「有一些軍人和警察,他們曾宣誓捍衛憲法,保護和防禦,但他們沒有做,他們在起義份子中,所以令我擔心。」

因應這些憂慮,所有派駐首都華盛頓的國民警衛軍,都要經過額外多層的篩檢。

Walker說︰「FBI是其中一部分,特勤局是一部分,當他們確定沒有內部威脅後,有關士兵、警衛軍、空軍將會獲得通行證。」

領導首都國民警衛軍的少將表示,審核程序沒有發現任何人有問題。

Walker說︰「我們想確保這安全圈內的人都有特權能在那裡。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。