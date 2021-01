女子闖國會偷走普洛西手提電腦 據報有意賣給俄羅斯

【KTSF】

聯邦調查局(FBI)正調查1月6日國會大樓衝突事件中,涉嫌偷走聯邦眾議長普洛西辦公室裡面的手提電腦的人,有沒有將這部電腦賣給俄羅斯。

這宗刑事案的被告是來自賓夕凡尼亞州的Riley June Williams,根據Williams的前度男朋友說,她涉嫌偷走眾議長普洛西辦公室的手提電腦,然後有意轉售給俄羅斯的外國情報部門,轉售原因就未明,但她仍然持有這部電腦,或者已經摧毀電腦。

片段中所見,她似乎指示其他人上樓梯通往普洛西的辦公室,暫時未知她有沒有親身走入普洛西辦公室拿走電腦,她還未被控以偷竊罪,但就會面對進入國會大樓禁區,以及行為不檢等罪名。

眾議長發言人說,失去的電腦只是用來做示範。

