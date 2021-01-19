女子闖國會偷走普洛西手提電腦 據報有意賣給俄羅斯

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聯邦調查局（FBI）正調查1月6日國會大樓衝突事件中，涉嫌偷走聯邦眾議長普洛西辦公室裡面的手提電腦的人，有沒有將這部電腦賣給俄羅斯。

這宗刑事案的被告是來自賓夕凡尼亞州的Riley June Williams，根據Williams的前度男朋友說，她涉嫌偷走眾議長普洛西辦公室的手提電腦，然後有意轉售給俄羅斯的外國情報部門，轉售原因就未明，但她仍然持有這部電腦，或者已經摧毀電腦。

片段中所見，她似乎指示其他人上樓梯通往普洛西的辦公室，暫時未知她有沒有親身走入普洛西辦公室拿走電腦，她還未被控以偷竊罪，但就會面對進入國會大樓禁區，以及行為不檢等罪名。

眾議長發言人說，失去的電腦只是用來做示範。

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