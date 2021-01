【KTSF】

Mega Millions和Powerball對上一次開彩都沒有人中頭獎,下期累積獎金分別高達8.65億元和7.3億元。

周六晚開獎的Powerball,中獎號碼是14、20、39、65、67,特別號碼是2號,由於頭獎再次沒有人中獎,下期的累積彩池將會上升到7.3億元,下次開獎日期是周三。

至於Mega Millions同樣沒有人中頭獎,下一期的累積獎金將會高達8.56億元,下一期的開獎日期是周二晚。

