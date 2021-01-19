國會大樓對開天橋底冒濃煙 打亂總統就職典禮彩排

【KTSF 張麗月報導】

正當首都華盛頓地區和全美50個州的首府保安高度戒備森嚴之際，國會大樓對開的天橋底突然冒出濃煙火焰，打亂當時為總統就職典禮舉行彩排的活動，有份參加彩排的人士也要緊急疏散躲避。

包括調派部署的國民警衛軍，以及來自各個州的執法人員，合共超過2.5萬人，在首都華盛頓荷槍實彈戒備之際，國會大樓對開的天橋底周一突然冒出煙霧火焰。

國民警衛軍部隊負責人說，有鑑於這個屬於’外部安全威脅’，因此為了安全起見，附近一帶地區一度要封鎖，參加總統就職典禮彩排的人士，也要緊急疏散到安全地方躲避，就職彩排活動也被迫暫停。

起火地點距離國會大樓幾個街區不足一英哩外，哪裡是無家可歸者的營地，這個營地一個煤氣罐爆炸，在附近還找到幾個煤氣罐，有一個人受傷。

國會大樓其後恢復正常運作，特勤局表示，今次事件並沒有威脅公眾安全，國會山莊建築物也沒有危險。

執法部隊和軍方人員正在各地的政府建築物嚴陣以待，以防武裝力量的示威搞破壞。

國會大樓和部份商業已經做好準備，防範暴力發生。

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