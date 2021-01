國會大樓對開天橋底冒濃煙 打亂總統就職典禮彩排

【KTSF 張麗月報導】

正當首都華盛頓地區和全美50個州的首府保安高度戒備森嚴之際,國會大樓對開的天橋底突然冒出濃煙火焰,打亂當時為總統就職典禮舉行彩排的活動,有份參加彩排的人士也要緊急疏散躲避。

包括調派部署的國民警衛軍,以及來自各個州的執法人員,合共超過2.5萬人,在首都華盛頓荷槍實彈戒備之際,國會大樓對開的天橋底周一突然冒出煙霧火焰。

國民警衛軍部隊負責人說,有鑑於這個屬於’外部安全威脅’,因此為了安全起見,附近一帶地區一度要封鎖,參加總統就職典禮彩排的人士,也要緊急疏散到安全地方躲避,就職彩排活動也被迫暫停。

起火地點距離國會大樓幾個街區不足一英哩外,哪裡是無家可歸者的營地,這個營地一個煤氣罐爆炸,在附近還找到幾個煤氣罐,有一個人受傷。

國會大樓其後恢復正常運作,特勤局表示,今次事件並沒有威脅公眾安全,國會山莊建築物也沒有危險。

執法部隊和軍方人員正在各地的政府建築物嚴陣以待,以防武裝力量的示威搞破壞。

國會大樓和部份商業已經做好準備,防範暴力發生。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。