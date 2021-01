慈善組織馬丁路德金日舉行縫口罩馬拉松活動（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

為了響應馬丁路德金紀念日所提倡的社會服務精神,一個全國非牟利組織周一舉行縫紉口罩的馬拉松活動。

來自全國37個州超過250名義工,參與GetPPE.org網站舉辦的網上馬拉松活動,由早上8點至晚上8點縫紉口罩,捐給全國各地的醫療機構、社區機構以及護老院等,周一的活動也響應了總統就職委員會號召國民參與社會服務。

GetPPE.org創辦人蔡嘉儀說︰「我們可以認識許多人,是來自不同州份,我們一起組織來支持這個號召。」

來自灣區的哈佛大學畢業生,蔡嘉儀去年3月疫情初期成立這個非牟利機構。

蔡嘉儀說︰「我們開始時差不多是3月份,我們以為如果大家捐出一千個口罩,已經很開心,可是現在剛剛超過100萬個口罩 、面罩以及保護袍,捐了給醫護人員。」

住在加州Sacramento地區的Gina新近加入成為義工。

Gina說︰「我不想錯失這機會,我有手藝,還有儲存多年的布料,我覺得應該幫助其他人。」

Jana是高中生也加入縫紉口罩的行列。

Jana說︰「網上學習很忙碌,而縫紉讓我有機會減壓,並回想在疫情中可以做什麼,於是驅使我一直做下去。」

居住在Denver的Trixie Hunter-Merrill承認有一段時間做義工做得很累,可是這個活動重燃她的熱心。

Trixie說︰「起初縫製數以千計的口罩給緊急服務人員 、兒童和社區,使我有點疲累,但當看到這活動,又覺得是時候重新回到我的縫紉機繼續做口罩。」

Cherryl來自田納西州,她一直幫忙縫製口罩。

Cherryl說︰「我參與今天的活動因為我不能外出,也正好是很好的機會,和各地的婦女和人們一起縫製口罩。」

GetPPE.org配搭義工以及需要個人保護裝備的機構和人士,網站按照不同的需求,分配口罩和防疫裝備。

GetPPE.org首席運作總監Tiffany Herbert說︰「仍然有很大需求,許多機構有需要,我今早就再收到三封電郵,希望今天馬拉松活動可送出口罩。」

平時這個組織的義工,不能指定將自己縫製的口罩捐給特定的機構,可是周一參與馬拉松活動的義工,可以指定受益的機構,為了答謝義工,網站也送出贊助商提供的禮物。

