Santa Mateo縣海灘大浪捲走男童 至今仍失蹤

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣的一處海灘周一發生突來的大浪把一家三口捲走的意外，其中兩人自行脫困，但12歲的男孩至今仍失蹤。

住在Fremont的12歲男孩Arunay Pruthi，周一跟父親及8歲弟弟前往San Mateo縣Cowell Ranch州立海灘，目擊者最後一次看到他是下午3點45分，當時他站在海邊。

加州州立公園主任Barbara Morris說︰「他們在沙灘上的海岸線上嬉戲玩耍，當海浪把幾個人打入海裡，每個人都得以脫困，只有一名少年不見蹤影。」

根據加州消防局，一名男子和8歲的孩童得以自行脫困，但是Arunay Pruthi被捲入100碼外的海裡，至今仍下落不明。

當局出動陸海空搜救，包括海岸巡邏隊、加州公路直升機，還有San Mateo縣警日夜搜救，一直到凌晨一點多，但由於海象不佳，一度被迫暫停，周二持續搜救，到下午喊停。

來自Danville市的Lauren Roberge說︰「我們注意到海浪兇猛，所以我們認為不應該有人在那裏，海浪就像猛獸，起碼有十呎高，我們看到閃燈，警車示警燈，引起我們的注意。」

男孩的父親周二在現場接受媒體採訪說，兒子不熟水性，周一天氣相當暖和，但海浪很大，事實上氣象中心有發布大浪警報。

Morris說︰「在過去的幾個星期，持續有冬季的海浪狀況出現，這意味著有時候我們的海浪比平常還要大，而且還會出現瘋狗浪。」

男孩的父親對兒子還抱一線生機，並在社交媒體設立專頁，希望兒子能完整地回來．

就在上個星期天，一名女子也在San Mateo縣的一處海灘被海浪捲走，至今仍下落不明。

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