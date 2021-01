Santa Mateo縣海灘大浪捲走男童 至今仍失蹤

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣的一處海灘周一發生突來的大浪把一家三口捲走的意外,其中兩人自行脫困,但12歲的男孩至今仍失蹤。

住在Fremont的12歲男孩Arunay Pruthi,周一跟父親及8歲弟弟前往San Mateo縣Cowell Ranch州立海灘,目擊者最後一次看到他是下午3點45分,當時他站在海邊。

加州州立公園主任Barbara Morris說︰「他們在沙灘上的海岸線上嬉戲玩耍,當海浪把幾個人打入海裡,每個人都得以脫困,只有一名少年不見蹤影。」

根據加州消防局,一名男子和8歲的孩童得以自行脫困,但是Arunay Pruthi被捲入100碼外的海裡,至今仍下落不明。

當局出動陸海空搜救,包括海岸巡邏隊、加州公路直升機,還有San Mateo縣警日夜搜救,一直到凌晨一點多,但由於海象不佳,一度被迫暫停,周二持續搜救,到下午喊停。

來自Danville市的Lauren Roberge說︰「我們注意到海浪兇猛,所以我們認為不應該有人在那裏,海浪就像猛獸,起碼有十呎高,我們看到閃燈,警車示警燈,引起我們的注意。」

男孩的父親周二在現場接受媒體採訪說,兒子不熟水性,周一天氣相當暖和,但海浪很大,事實上氣象中心有發布大浪警報。

Morris說︰「在過去的幾個星期,持續有冬季的海浪狀況出現,這意味著有時候我們的海浪比平常還要大,而且還會出現瘋狗浪。」

男孩的父親對兒子還抱一線生機,並在社交媒體設立專頁,希望兒子能完整地回來.

就在上個星期天,一名女子也在San Mateo縣的一處海灘被海浪捲走,至今仍下落不明。

