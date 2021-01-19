疫情期間灣區食品雜貨物價上漲（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間，許多消費者都感覺到食品雜貨價格都明顯上漲，灣區的物價具體漲幅為何？

根據美國勞工統計局發布的最新數據，灣區的消費者在2020年期間面對了殘酷的物價上漲，包括肉類、家禽類、魚、蛋、水果以及蔬菜等都是，唯一不漲反而明顯下跌的就是油價，醫療開銷和運輸花費也小幅下跌，個人服務價格則有小幅上漲。

The Mercury News整理了這份統計數據當中的灣區物價，跟2019年的物價相比，灣區整體的生活開銷或通貨膨脹上漲2%，也是灣區至少十年來最小的年度漲幅。

其中肉類、家禽、魚和蛋價格上漲了17.5%，水果和蔬菜上漲了12.2%，乳製品上漲了4.9%，所有分類的食物價格上漲4.9%，在家做飯的食物開銷也上漲5.5%。

至於灣區物價下跌的部分，汽油下跌了9.5%，醫療照護開支下跌1.7%，交通費下跌2.1%。

灣區的就業數據方面，跟去年2月，也就是尚未大規模封鎖經濟之前相比，去年11月少了356,500份工作。

對於失業的人士來說，儘管汽油交通方面價格下跌，但食物價格的上升，仍是他們難以承受之重。

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