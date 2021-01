疫情期間灣區食品雜貨物價上漲（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間,許多消費者都感覺到食品雜貨價格都明顯上漲,灣區的物價具體漲幅為何?

根據美國勞工統計局發布的最新數據,灣區的消費者在2020年期間面對了殘酷的物價上漲,包括肉類、家禽類、魚、蛋、水果以及蔬菜等都是,唯一不漲反而明顯下跌的就是油價,醫療開銷和運輸花費也小幅下跌,個人服務價格則有小幅上漲。

The Mercury News整理了這份統計數據當中的灣區物價,跟2019年的物價相比,灣區整體的生活開銷或通貨膨脹上漲2%,也是灣區至少十年來最小的年度漲幅。

其中肉類、家禽、魚和蛋價格上漲了17.5%,水果和蔬菜上漲了12.2%,乳製品上漲了4.9%,所有分類的食物價格上漲4.9%,在家做飯的食物開銷也上漲5.5%。

至於灣區物價下跌的部分,汽油下跌了9.5%,醫療照護開支下跌1.7%,交通費下跌2.1%。

灣區的就業數據方面,跟去年2月,也就是尚未大規模封鎖經濟之前相比,去年11月少了356,500份工作。

對於失業的人士來說,儘管汽油交通方面價格下跌,但食物價格的上升,仍是他們難以承受之重。

