加州失業金詐騙案事主向美國銀行發起集體訴訟（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

加州勞工及發展局（EDD）失業金詐騙案事主向美國銀行（Bank of America）發起集體訴訟，指控銀行無保障好失業金戶口的安全。

原告人律師表示，美國銀行沒有保障EDD失業金戶口的安全，例如在失業金銀行卡安裝加密晶片，導致幾千人失去這筆賴以為生的金錢，被不法之徒盜用，而銀行方面又沒有為事主提供賠償。

EDD當局至今凍結了140萬個疑似被騙徒盜用的失業金戶口，以便調查。

在疫情期間，幾百萬名加州居民失業，美國銀行同州府簽了合約發放失業援助金，但是有騙徒假冒事主身份，盜用他們的失業金戶口，涉案事主超過幾千人。

不少事主表示，他們不單失去失業金，更慘是不知向誰求助，有人指責美國銀行沒有認真處理案件，有些人說致電去美國銀行專線，但等候兩至三小時都無人接聽，有人甚至親身去銀行，卻遭職員拒絕受理，叫他打電話。

起訴書指控美國銀行涉嫌違反加州消費者私隱條例、不公平競爭條例、電子轉帳條例，以及違反同EDD的合約等。

美國銀行回應指，他們已經增加人手去接聽電話，減低平均輪候時間，又聲稱銀行會為事主賠償金額。

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