加州失業金詐騙案事主向美國銀行發起集體訴訟（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州勞工及發展局(EDD)失業金詐騙案事主向美國銀行(Bank of America)發起集體訴訟,指控銀行無保障好失業金戶口的安全。

原告人律師表示,美國銀行沒有保障EDD失業金戶口的安全,例如在失業金銀行卡安裝加密晶片,導致幾千人失去這筆賴以為生的金錢,被不法之徒盜用,而銀行方面又沒有為事主提供賠償。

EDD當局至今凍結了140萬個疑似被騙徒盜用的失業金戶口,以便調查。

在疫情期間,幾百萬名加州居民失業,美國銀行同州府簽了合約發放失業援助金,但是有騙徒假冒事主身份,盜用他們的失業金戶口,涉案事主超過幾千人。

不少事主表示,他們不單失去失業金,更慘是不知向誰求助,有人指責美國銀行沒有認真處理案件,有些人說致電去美國銀行專線,但等候兩至三小時都無人接聽,有人甚至親身去銀行,卻遭職員拒絕受理,叫他打電話。

起訴書指控美國銀行涉嫌違反加州消費者私隱條例、不公平競爭條例、電子轉帳條例,以及違反同EDD的合約等。

美國銀行回應指,他們已經增加人手去接聽電話,減低平均輪候時間,又聲稱銀行會為事主賠償金額。

