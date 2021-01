中方制裁在涉港問題上表現惡劣美國官員

【有線新聞】

中方制裁在香港問題上表現惡劣的美國官員,反制美國日前制裁全國人大常委譚耀宗等6人,細節暫時未有公布。

制裁對象包括,在涉港問題上表現惡劣負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員和其直系親屬,確實名單暫時未有公布。

中方此輪制裁是回應上周美國制裁全國人大常委譚耀宗等6名中央和特區官員。外交部批評美方公然插手香港事務,粗暴干涉中國內政和司法主權。

中國外交部發言人華春瑩表示:「中方對此堅決反對,強烈譴責。香港是中國的香港,香港事務純屬中國內政,美方必須立即停止插手香港事務,立即停止打著各種幌子干涉中國內政,危害中國國家安全。」

她強調香港是法治社會,堅定支持特區有關部門依法打擊違法犯罪活動,捍衛國家安全。

同日中方亦宣布制裁在台灣問題上表現惡劣的美國官員,以回應美方月初撤銷美台交往限制,同樣未有公布制裁細節。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。