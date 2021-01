加州衛生部叫停接種Moderna一批次疫苗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州衛生部叫停接種其中一批次的Moderna疫苗,指在聖地牙哥有接種過這批次疫苗的人士,比例上較多人出現疑似是過敏的反應。

加州衛生部流行病學專家潘醫生(Erica Pan)周日晚發聲明指,在聖地牙哥一個大型疫苗接種中心,接種過Moderna疫苗041L20A這一批次的人,出現疑似異常的過敏反應,有少於10人需要接受24小時的醫學觀察,Moderna、CDC及FDA正調查事件,在結果出爐前,州府宣布暫停這一批次疫苗的接種。

加州在1月5日至1月12日間收到這一個批次的疫苗,大約有33萬劑,已經分配給全州287個醫療機構,州府暫時未收到其他接種這個批次後出現異常過敏反應的報告。

南灣Santa Clara縣表示,接收到21,800劑這個批次的疫苗,收到州府的指示後,已經立即通知醫療機構停用。

縣府指出,縣內仍未開始接種這一批次的疫苗。

東灣Alameda縣衛生局指,縣內有機構收到這一批次的疫苗,不過接種後沒有任何異常的報告,縣府表示會按照州府的指示,暫停這批次疫苗的接種。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。