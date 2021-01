Santa Clara縣出現新型肺炎變種病株（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣出現新型肺炎病毒變種,衛生官員證實,去年聖誕節,聖荷西Kaiser醫院發生大規模醫護人員感染,就出現變種病毒。

這個名為L452R的變種病株是去年首次發現,直到最近還是十分少見,該病株與英國發現的不同。

但衛生官員證實,在Santa Clara縣的幾宗大規模疫情中,已經發現了這個病毒變異。

Santa Clara縣衛生總監Sara Cody說︰「發生一些較大的爆發,我們獲得這些樣本的基因序列,就像Chiu博士描述的變種,我們想讓大眾知道,變種病毒在這些大規模的爆發被確認,(Kaiser的爆發就是這變種嗎?)是的。」

衛生官員說,L452R變種在加州或是全國,甚至全球的流行程度還言之過早,也無法保證它是否更具傳染性,但絕對不能掉以輕心。

Cody說︰「該變種是否會增加傳播,目前我們還沒有信號表明該變種與別的事情相關,例如增加重症。」

除了Santa Clara,加州其他地區出現L452R還包括北加州舊金山(三藩市)、Humboldt、Lake、Monterey、Mono,南加州的洛杉磯、橙縣、Riverside、San Bernardino、San Diego,以及中加州San Luis Obispo。

加州截至目前為止已經超過300萬人染疫,超過33,000人死亡。

儘管目前加州的醫院還是呈現不堪負荷的狀況,但有跡象顯示,每日增加的確診數字已經開始出現緩和,但還要持續數日或數星期觀察此一趨勢,因此民眾還是要持續戴口罩,保持社交距離。

