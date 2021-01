加州變種新型肺炎病毒與英國有何區別（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

加州出現的L452R變種病毒,不同於在英國首次發現的B117變種,兩者有甚麼區別?

L452R變種病毒株是去年在其他國家和加州首次發現,舊金山(三藩市)加大微生物學家邱華彥(Charles Chiu)說︰「這個變種不是全新變種,它最早去年5月在阿拉米達縣被發現,全球第一個案例是3月在丹麥出現,這變種已經存在一陣子了。」

此變種病毒株與英國首次發現的B.1.1.7變種不同,實驗室測試用於監測變種病毒株的檢體數量增加,自11月以來,發現L452R變種在加州出現越來越多。

邱華彥說︰「查看最新的測序數據,最先讓我們知道此特定變種,你可以看到不到一個月,該新變種導致病例增幅從3.8%上升到25%。」

邱華彥解釋,加州出現的L452R變種病毒,在刺突蛋白中攜帶三個突變,該蛋白質用於連接和進入細胞,而且是美國目前兩種疫苗的靶標。

發生在英國的變種病毒B.1.1.7發生了23個突變,其中8個突變位於該病毒,用來結合並進入人類細胞的刺蛋白中,B.1.1.7變種病毒比其他菌株更容易、更迅速地傳播,已經取代流行多個月的其他病毒。

加州流行病學家Erica Pan博士說,去辨識SARS-CoV-2等病毒的變種是很平常的,他們正與聯邦、地方和大學夥伴合作,以便更好的了解這種變種病毒株對加州人民的影響。

Pan博士說︰「目前還太早下定論,是否會對加州產生影響,但是我們會跟合作夥伴努力,去辨識變種病毒是很平常的,就像你聽到跟英國的變種不同,所以再度重申,我們要持續做所有對公眾要求的事,就是保持距離、戴口罩、待在家、遠離人群,接種新冠疫苗。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。