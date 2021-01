灣區半夜颳起超級強風 Santa Cruz山區多處起火

【KTSF】

灣區半夜颳起超級強風,最強陣風一度達到每小時90英里,樹被吹倒,壓倒房屋,南灣Santa Cruz也因強風引發野火。

強風在Santa Cruz山區引發數起野火,這是太平洋煤電(PG&E)的監視器拍下的畫面,Aptos Hills-Larkin Valley一帶的居民被迫撤離。

在Santa Cruz山的Boulder Creek,焚燒面積有7、8英畝,往南25英里也有野草在燃燒。

9號公路以西的Fanning Grade已燒毀了14英畝土地。

加州消防局表示,其他的山火發生在去年CZU複合山火火場附近,由於倒塌的樹木太多,難以進入火場。

周一晚上颶風般的強風開始吹襲灣區,680公路南Fremont到Milpitas一個路段,電線倒塌,公路巡警一度關閉雙向線道。

在北灣Santa Rosa,消防人員說周一晚應付多起跟強風有關的意外,包括在Rincon Valley風吹倒大樹,壓到主建築旁邊的客房,一間車庫頂被壓毀,圍欄倒塌等等。

根據PG&E,強風導致灣區43,000戶失去電力,其中南灣最多戶。

國家氣象局發布,這場強風從周一下午4點開始到周二上午10點最強,但整個灣區到周二下午6點才解除強風警告。

