影評：《邁阿密的一夜》置問何謂成功

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

上世紀60年代民權主義崛起,四位非洲裔名人聚集在一個酒店房間內,展開一場唇槍舌戰。

1964年2月的邁阿密,一場拳擊賽中,年僅22歲的Cassius Clay 勝出,拿下他首個世界冠軍榮銜。民權領袖Malcolm X 是拳手的精神導師。兩人連同著名歌手Sam Cooke,還有NFL 美式足球明星球員Jim Brown,四個人聚在一間酒店房間內慶祝。但是邀請眾人來共處一室的Malcolm X,並沒有準備任何娛樂或美酒佳餚,只有一桶雪糕和一些音樂。四人從讚頌彼此,到質疑他們在各自領域的成就。大多需要由白人主流社會認同,似乎疏離非洲裔社區,從中質問自己在當時社會的真正地位。而Cassius Clay 就是在這一夜之後,成為回教徒,改名為大家熟悉的Mohammad Ali。

電影改編自Kemp Powers 的同名獨幕劇,這個虛構的情節成為探討美國種族與宗教的緊張關係。導演Regina King 除了本身有演戲班底之外,也在電視圈中磨練導戲才藝。這是她第一部指導的電影,以獨幕劇的劇本為藍本,導演也在酒店房間一幕之前,將觀眾帶到其他的情景。例如Jim Brown 雖然是足球明星,但是到喬治亞一個莊園探訪家庭朋友時,卻還是被這個朋友拒絕他進屋內,原因就只因為他是非洲裔。

而非洲裔社群之中,對成功的定義也沒有一個標準。這個問題反射在21世紀的亞裔社群,也是一個問號。說我們成功的,應該是自己社群或是歷來掌控衡量尺度的白人社群?這是電影在娛樂觀眾的同時,也令人深思的。

《邁阿密的一夜 One Night in Miami》這部探討存在主義的影片,在今天的社會變遷中,也變得特別合時宜。電影滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前可以在Amazon Prime Video 串流平台觀看。

電影網頁:https://www.onenightinmiami.film/

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“One Night in Miami” asks who your let define your success

“Screening Room” reviews “One Night in Miami”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.onenightinmiami.film/