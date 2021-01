【KTSF】

聯邦司法部公布一名內華達州華裔女人周三被捕,她涉嫌簽證詐騙、洗黑錢及非法協助中國公民進入美國牟利。

根據起訴書,43歲的拉斯維加斯居民Haiyan Liao又名Daisy Liao,在2014年至2015年期間涉嫌從事簽證詐騙,她涉嫌向美國駐廣州總領事館遞交虛假的遊遊簽證申請,除了提供假文件,還涉嫌教導申請簽證的中國公民在面試時說謊。

起訴書指,若申請人取得簽證,被告還會陪同申請人搭機到紐約,並收取數千元的費用,當局指同案另一名被告已過身。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。