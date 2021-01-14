蔡英文與美國駐聯合國大使視像通話

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在台灣，蔡英文總統與取消訪台的美國駐聯合國大使，舉行視像對話，兩人討論加強雙方合作，台灣國際參與等議題。北京批評，美國挑戰「一個中國」原則，個別政客將為錯誤言行付出沉重代價。

蔡英文上午在總統府，與美國駐聯合國大使克拉夫特進行視像對話。她致詞時表示，對克拉夫特今次無法訪台感惋惜，但很高興能仍透過科技在線上見面，期望未來有機會在台灣會面。

蔡英文又以英語發言︰「我藉此機會感謝你，一直堅定支持台灣的國際參與、致力深化台美關係，感謝你總在重要時刻為台灣發聲。」

參與今次對話的，還包括掌管亞太安全及地區事務的美國副助理國務卿費思等官員。克拉夫特亦在社交網站發文，表示很榮幸能與蔡英文對話，提到兩人談及台灣抗疫成功，是全球榜樣。

克拉夫特批評，北京阻止台灣在聯合國及世界衛生大會等場合，分享衛生、科技、科研上的貢獻。她認為，疫情留給眾人的教訓，就是應該提高透明度；又表明美國繼續與台灣並肩。

在北京，外交部批評克拉夫特嚴重干擾中國內政，違背美國對台問題的政治承諾。中方堅決反對，會採取必要措施，警告美國一些政客，必定會為錯誤言行付出沉重代價。中方駐聯合國代表團發言人，亦在Twitter回覆克拉夫特的帖文，稱美國挑戰「一個中國」原則，是不得人心、註定失敗。

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