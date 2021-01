蔡英文與美國駐聯合國大使視像通話

【有線新聞】

在台灣,蔡英文總統與取消訪台的美國駐聯合國大使,舉行視像對話,兩人討論加強雙方合作,台灣國際參與等議題。北京批評,美國挑戰「一個中國」原則,個別政客將為錯誤言行付出沉重代價。

蔡英文上午在總統府,與美國駐聯合國大使克拉夫特進行視像對話。她致詞時表示,對克拉夫特今次無法訪台感惋惜,但很高興能仍透過科技在線上見面,期望未來有機會在台灣會面。

蔡英文又以英語發言︰「我藉此機會感謝你,一直堅定支持台灣的國際參與、致力深化台美關係,感謝你總在重要時刻為台灣發聲。」

參與今次對話的,還包括掌管亞太安全及地區事務的美國副助理國務卿費思等官員。克拉夫特亦在社交網站發文,表示很榮幸能與蔡英文對話,提到兩人談及台灣抗疫成功,是全球榜樣。

克拉夫特批評,北京阻止台灣在聯合國及世界衛生大會等場合,分享衛生、科技、科研上的貢獻。她認為,疫情留給眾人的教訓,就是應該提高透明度;又表明美國繼續與台灣並肩。

在北京,外交部批評克拉夫特嚴重干擾中國內政,違背美國對台問題的政治承諾。中方堅決反對,會採取必要措施,警告美國一些政客,必定會為錯誤言行付出沉重代價。中方駐聯合國代表團發言人,亦在Twitter回覆克拉夫特的帖文,稱美國挑戰「一個中國」原則,是不得人心、註定失敗。

