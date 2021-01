美國周二再有超過4千人染疫亡 專家料夏季會明顯改善

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎確診個案突破2300萬,周二再錄得有4,327人因新型肺炎死亡,是第二次錄得超過4千的死亡人數,雖然目前疫情仍然嚴峻,但專家相信,隨著大規模的疫苗接種、天氣回暖、新政府上場,和建立了免疫力的人口,到了今年夏天,情況應該會有明顯的改善。

美國疫情持續惡化,多項數字再創新高,周二再次有超過4千人死亡,而新症也增加超過20萬宗。

FDA疫苗顧問小組成員Paul Offit醫生說:「很可怕而且我相信會持續未來幾個月,我們可能看到另外15萬人在未來幾個月死亡。」

其中病例急升最多的是加州,死亡人數突破30,500人,雖然目前情況嚴峻,但前景還是有希望。

Offit說:「若我們能替國內55%至60%人口接種疫苗,而我們又可以每天100萬至150萬劑,我相信到6月時,我們可以阻止這病毒傳播。」

聯邦政府把可以打疫苗的人,年齡從75歲降低至65歲或以上,不過合資格的人要打疫苗絕不容易,有人甚至說,在Mega Millions中彩票,機會比我們抽獎打疫苗更高。

正因如此,部分州分正加大力度,讓民眾可以更容易打到疫苗。

佛羅里達州州長Ron Desantis說:「我們會擴展到Panhandle,西北佛州內額外26間Publix藥房。」

紐約也在考慮怎樣把洋基隊球場用作接種疫苗場地,其他棒球場和加州迪士尼樂園都已經宣布會這樣做。

另外,從這個月26日開始,CDC要求所有從海外來美的人,要有檢測陰性證明,或自己曾患新型肺炎,但已經康復的證明。

CDC解釋,此舉是要控制更易傳播的變種病毒,目前全國有至少10個州有發現變種病毒的個案。

