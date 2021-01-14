美國周二再有超過4千人染疫亡 專家料夏季會明顯改善

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎確診個案突破2300萬，周二再錄得有4,327人因新型肺炎死亡，是第二次錄得超過4千的死亡人數，雖然目前疫情仍然嚴峻，但專家相信，隨著大規模的疫苗接種、天氣回暖、新政府上場，和建立了免疫力的人口，到了今年夏天，情況應該會有明顯的改善。

美國疫情持續惡化，多項數字再創新高，周二再次有超過4千人死亡，而新症也增加超過20萬宗。

FDA疫苗顧問小組成員Paul Offit醫生說：「很可怕而且我相信會持續未來幾個月，我們可能看到另外15萬人在未來幾個月死亡。」

其中病例急升最多的是加州，死亡人數突破30,500人，雖然目前情況嚴峻，但前景還是有希望。

Offit說：「若我們能替國內55%至60%人口接種疫苗，而我們又可以每天100萬至150萬劑，我相信到6月時，我們可以阻止這病毒傳播。」

聯邦政府把可以打疫苗的人，年齡從75歲降低至65歲或以上，不過合資格的人要打疫苗絕不容易，有人甚至說，在Mega Millions中彩票，機會比我們抽獎打疫苗更高。

正因如此，部分州分正加大力度，讓民眾可以更容易打到疫苗。

佛羅里達州州長Ron Desantis說：「我們會擴展到Panhandle，西北佛州內額外26間Publix藥房。」

紐約也在考慮怎樣把洋基隊球場用作接種疫苗場地，其他棒球場和加州迪士尼樂園都已經宣布會這樣做。

另外，從這個月26日開始，CDC要求所有從海外來美的人，要有檢測陰性證明，或自己曾患新型肺炎，但已經康復的證明。

CDC解釋，此舉是要控制更易傳播的變種病毒，目前全國有至少10個州有發現變種病毒的個案。

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