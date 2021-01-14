特朗普成美國史上首位被國會兩度彈劾總統

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統在一星期後卸任之前，國會眾議院得到部份共和黨籍眾議員的支持，周三表決通過彈劾特朗普，令特朗普成為歷來第一位總統遭國會彈劾兩次。

國會內外保衛森嚴戒備下，眾議院周三以232票對197票，表決通過對特朗普的彈劾議案，議案要特朗普對1月6日國會大樓衝突事件負責，認為事件等於是對美國政府「挑起暴亂」，議案要求立即撤除特朗普的總統職務，以及不准特朗普再次擔任公職。

聯邦眾議院議長普洛西說：「今天不分黨派，眾議院展示出沒有人凌駕法律之上，美國總統也不能，特朗普清楚顯示出危害國家，宣誓就任總統就是要保衛美國憲法，但願上帝保佑我們，現在我帶著悲傷心碎地想，這對國家代表甚麼，作為一個總統這樣挑起暴亂，將會簽署彈劾條文。」

隨後普洛西簽署了彈劾案文件。

今次眾議院的表決，有十名共和黨人加入民主黨的陣營，支持彈劾特朗普，參議院共和黨領袖麥康尼周三向共和黨同僚坦承，他支持彈劾特朗普，但日後如何去投票，就仍未作最後決定。

麥康尼透露，當彈劾案文本送交參議院審議時，他會聽取法律爭辯之後才作決定。

今次不同上一次彈劾特朗普，上次是一年前針對通俄案調查而彈劾特朗普，當時指控特朗普涉嫌向烏克蘭施壓，來抹黑競選對手拜登，上次彈劾表決，國會共和黨人一致投票否決彈劾特朗普。

今次眾議院的彈劾表決是歷史性，令特朗普成為第一位總統遭彈劾兩次，而且還是距離卸任時間只有一星期仍然遭眾議院彈劾。

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