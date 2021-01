特朗普成美國史上首位被國會兩度彈劾總統

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統在一星期後卸任之前,國會眾議院得到部份共和黨籍眾議員的支持,周三表決通過彈劾特朗普,令特朗普成為歷來第一位總統遭國會彈劾兩次。

國會內外保衛森嚴戒備下,眾議院周三以232票對197票,表決通過對特朗普的彈劾議案,議案要特朗普對1月6日國會大樓衝突事件負責,認為事件等於是對美國政府「挑起暴亂」,議案要求立即撤除特朗普的總統職務,以及不准特朗普再次擔任公職。

聯邦眾議院議長普洛西說:「今天不分黨派,眾議院展示出沒有人凌駕法律之上,美國總統也不能,特朗普清楚顯示出危害國家,宣誓就任總統就是要保衛美國憲法,但願上帝保佑我們,現在我帶著悲傷心碎地想,這對國家代表甚麼,作為一個總統這樣挑起暴亂,將會簽署彈劾條文。」

隨後普洛西簽署了彈劾案文件。

今次眾議院的表決,有十名共和黨人加入民主黨的陣營,支持彈劾特朗普,參議院共和黨領袖麥康尼周三向共和黨同僚坦承,他支持彈劾特朗普,但日後如何去投票,就仍未作最後決定。

麥康尼透露,當彈劾案文本送交參議院審議時,他會聽取法律爭辯之後才作決定。

今次不同上一次彈劾特朗普,上次是一年前針對通俄案調查而彈劾特朗普,當時指控特朗普涉嫌向烏克蘭施壓,來抹黑競選對手拜登,上次彈劾表決,國會共和黨人一致投票否決彈劾特朗普。

今次眾議院的彈劾表決是歷史性,令特朗普成為第一位總統遭彈劾兩次,而且還是距離卸任時間只有一星期仍然遭眾議院彈劾。

