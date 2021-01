【KTSF】

下星期的總統就職日就快到,聯邦當局提醒說,當天可能會發生暴力事件,有鑑於此,特朗普總統呼籲支持者要保持平和,不要製造暴力。

特朗普呼籲支持者保持和平冷靜,不要製造暴力和搞破壞,以及不要破壞法紀。

特朗普又說,美國絕對不容忍暴力,他又呼籲所有國民冷靜,幫助緩和緊張氣氛。

