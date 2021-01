社交媒體詐騙技倆層出不窮 大家應如何防範（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

社交媒體上的詐騙案層出不窮,防不勝防,消費者行動最近就發現,疫情期間透過其中文熱線通報的社交媒體詐騙案有增加的趨勢,要如何防範?

70歲的南灣華裔居民胡定偉女士,去年12月30號在Facebook上突然收到以前關係很好的一個修女朋友寫來的訊息,兩人寒暄之後,對方就提到申請政府援助金的事。

胡女士說:「給我訊息就告訴我,叫我去申請那個援助金,他就給我了這個人的電話號碼。」

胡女士收到舊友的訊息非常開心,但也沒有想要申請援助金,結果對方第二天催促她趕快去辦。

胡女士說:「那個修女跟我講,你打了電話沒有啊?我說我們沒有,她說妳趕快去打,她已經收到錢了。」

於是胡女士照著修女給的電話,打給一個自稱是協助辦理政府援助金的仲介,對方沒有接電話,反而發送訊息要她回傳個人資料。

胡女士沒有在意,於是回傳了資料,結果收到一個計算表顯示,如果你想申請到援助金,要先支付給仲介一筆錢,付一千元可以拿到9萬元,隨之遞增,最高額的是付一萬元。

胡女士說:「我一看要收錢,我就馬上告訴他,我是退休的公民,我沒有那麼多錢,我說你如果有這麼好的你就給我,你去幫我申請,申請來我拿到錢,我付給你。」

隨後胡女士知道這是詐騙,於是聯繫了這位修女,照顧修女的護士告訴胡女士,修女的身分被人盜用,已經有其他人受害,胡女士希望透過分享這段經驗,提醒其他人不要再上當。

消費者行動的中文熱線在疫情期間就發現,涉及社交媒體上的詐騙事件有增加的趨勢,例如在微信上號召人去旅遊。

消費者行動社區外展部經理張毓潔(Jamie Woo)說:「他們就想說中國人嘛,都是中文的,就很放心,就參加,參加了結果疫情來了嘛,有的報的是郵輪、遊船河,那當然就是想把它退掉,接著問題就很多了,先是遭到就是說拒絕,接著對方整個就是人間蒸發了。」

消費者行動提醒,雖然社交媒體使用方便,但用戶無法完全掌控對方的情況,要非常注重隱私的保護,其他詐騙手段,從投資到騙取個人訊息都有。

張毓潔說:「就是說要求他去投資,也是經過第三方,或者朋友介紹,也是在社交媒體,還有有人隨便去點擊一些鏈接,然後就是說,甚至有彈跳頁面,也是像電腦一樣,彈掉出來的一些招兵買馬的訊息,他就介入了,有的就是叫他參加一個問券調查,說是有獎品送,在問券調查中,你不知不覺就把個人的資料放進去了。」

專家提醒,使用社交媒體,只要是涉及提供個人信息的要求,都要非常警覺,從地址到工卡號碼,甚至是母親的姓氏等,被騙徒掌控都可能造成嚴重的後果。

該如何防止被騙?首先就是提高警覺,感覺too good to be true,好到難以置信的事找上門來,要警惕和查證,不要提供個人信息,最重要的是注意所使用的社交媒體隱私權的保護,點選同意之前,一定要看清楚內容,另外在社交媒體上,做出隱私設定也可以

預防陌生人接觸。

張毓潔說:「在臉書上你是要給個人檔案的,你都有權要求就是說這個檔案要設限的,你不可以隨便被公司就是說,攤在陽光下讓大家看,你就要懂一些英文的術語,像譬如說public就是給大眾,全天下的人都可以知道,如果是custom,就是你私人訂製的,甚至是only me,就是只有你個人,你封鎖其他的比較敏感的,一些對方,那還有friends,你可以給朋友看。」

消費者行動在官網上也有中文版的教學,告訴大家如何做隱私設定,網址是:https://www.consumer-action.org/chinese/articles/facebook_privacy_controls_ch,而最關鍵的原則就是,謹慎選擇要發表在社交媒體上的任何東西。

