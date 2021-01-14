社交媒體詐騙技倆層出不窮 大家應如何防範（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

社交媒體上的詐騙案層出不窮，防不勝防，消費者行動最近就發現，疫情期間透過其中文熱線通報的社交媒體詐騙案有增加的趨勢，要如何防範？

70歲的南灣華裔居民胡定偉女士，去年12月30號在Facebook上突然收到以前關係很好的一個修女朋友寫來的訊息，兩人寒暄之後，對方就提到申請政府援助金的事。

胡女士說：「給我訊息就告訴我，叫我去申請那個援助金，他就給我了這個人的電話號碼。」

胡女士收到舊友的訊息非常開心，但也沒有想要申請援助金，結果對方第二天催促她趕快去辦。

胡女士說：「那個修女跟我講，你打了電話沒有啊？我說我們沒有，她說妳趕快去打，她已經收到錢了。」

於是胡女士照著修女給的電話，打給一個自稱是協助辦理政府援助金的仲介，對方沒有接電話，反而發送訊息要她回傳個人資料。

胡女士沒有在意，於是回傳了資料，結果收到一個計算表顯示，如果你想申請到援助金，要先支付給仲介一筆錢，付一千元可以拿到9萬元，隨之遞增，最高額的是付一萬元。

胡女士說：「我一看要收錢，我就馬上告訴他，我是退休的公民，我沒有那麼多錢，我說你如果有這麼好的你就給我，你去幫我申請，申請來我拿到錢，我付給你。」

隨後胡女士知道這是詐騙，於是聯繫了這位修女，照顧修女的護士告訴胡女士，修女的身分被人盜用，已經有其他人受害，胡女士希望透過分享這段經驗，提醒其他人不要再上當。

消費者行動的中文熱線在疫情期間就發現，涉及社交媒體上的詐騙事件有增加的趨勢，例如在微信上號召人去旅遊。

消費者行動社區外展部經理張毓潔（Jamie Woo）說：「他們就想說中國人嘛，都是中文的，就很放心，就參加，參加了結果疫情來了嘛，有的報的是郵輪、遊船河，那當然就是想把它退掉，接著問題就很多了，先是遭到就是說拒絕，接著對方整個就是人間蒸發了。」

消費者行動提醒，雖然社交媒體使用方便，但用戶無法完全掌控對方的情況，要非常注重隱私的保護，其他詐騙手段，從投資到騙取個人訊息都有。

張毓潔說：「就是說要求他去投資，也是經過第三方，或者朋友介紹，也是在社交媒體，還有有人隨便去點擊一些鏈接，然後就是說，甚至有彈跳頁面，也是像電腦一樣，彈掉出來的一些招兵買馬的訊息，他就介入了，有的就是叫他參加一個問券調查，說是有獎品送，在問券調查中，你不知不覺就把個人的資料放進去了。」

專家提醒，使用社交媒體，只要是涉及提供個人信息的要求，都要非常警覺，從地址到工卡號碼，甚至是母親的姓氏等，被騙徒掌控都可能造成嚴重的後果。

該如何防止被騙？首先就是提高警覺，感覺too good to be true，好到難以置信的事找上門來，要警惕和查證，不要提供個人信息，最重要的是注意所使用的社交媒體隱私權的保護，點選同意之前，一定要看清楚內容，另外在社交媒體上，做出隱私設定也可以

預防陌生人接觸。

張毓潔說：「在臉書上你是要給個人檔案的，你都有權要求就是說這個檔案要設限的，你不可以隨便被公司就是說，攤在陽光下讓大家看，你就要懂一些英文的術語，像譬如說public就是給大眾，全天下的人都可以知道，如果是custom，就是你私人訂製的，甚至是only me，就是只有你個人，你封鎖其他的比較敏感的，一些對方，那還有friends，你可以給朋友看。」

消費者行動在官網上也有中文版的教學，告訴大家如何做隱私設定，網址是：https://www.consumer-action.org/chinese/articles/facebook_privacy_controls_ch，而最關鍵的原則就是，謹慎選擇要發表在社交媒體上的任何東西。

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