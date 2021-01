加州小商業聘僱抵稅額計劃周五截止申請

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間需要幫助的小商業,可以申請一項加州的小商業聘僱抵稅額,周五是申請截止期限,提醒符合資格的小商業老闆,在截止期限前上網提交申請。

這個小商業聘僱抵稅額計畫,全名是Main Street Small Business Tax Credit,是加州州長紐森去年簽署的SB1447法案,共有一億美元撥款,幫助合資格的小商業老闆申請用來抵稅,每人最高有10萬元的抵稅額,在報稅時就可以抵扣他們的所得稅,或銷售和使用稅等。

根據該計畫官網,這項計畫從去年12月1日開放申請以來,申請金額已經超過5千萬,仍有4千多萬額度等待小商業僱主申請,申請截止日期是1月15日本周五。

申請資格方面,首先員工人數在2019年12月31日少於或等於一百人,其次在2020年4月到6月期間,生意營收跟2019年同期下跌五成,就可以在網上向加州稅務和費用行政部CDTFA申請這項抵稅額。

該部門也提供客服熱線解答相關問題,電話是1-800-400-7115,提交申請後的30天內會用電郵通知結果,有需要的人士請把握時間,更多資訊請上網查詢,網址是http://taxcredit.cdtfa.ca.gov

