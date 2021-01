舊金山教育委員會將考慮是否要市內44間學校改名（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)聯合校區有不少學校以歷史人物命名,有人提出要學校改名,其中涉及44間學校,有關的決議案正式在舊金山教育委員會提出。

舊金山觀察家報的報導指出,在名單上的學校包括華盛頓高中、林肯高中、Mission高中、Jefferson小學、Francis Scott Key小學,還有Dianne Feinstein小學等等。

約兩年前,舊金山教育委員會成立一個民間委員會,探討學校改名的問題,宗旨是去除涉及殖民主義、奴隸主、種族滅絕、種族主義,以及剝削和欺壓弱勢社群的名字。

贊成改名的人士指出,學校名字應該建基於公義,反映舊金山的多元價值,以及帶來喜樂。

但反對改名的人士,包括舊金山市長布里德表示,校區目前應該專注於重開學校。

另外,不少校友和家長認為,學校改名將會抹殺歷史和傳統。

舊金山教委會將於本月月底決定是否接納學校改名的建議,而在改名名單的學校將會建議新的名字。

