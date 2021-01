【KTSF】

舊金山(三藩市)Marina區周三下午發生一宗懷疑是謀殺後自殺的案件,死者分別是一名40歲男子和一名9歲男童,二人是中槍死亡。

警方於下午4時10分接報到Scott街3800號路段,查看戶主的狀況。

警員到場後,發現二人已死亡,警方暫時未公布案件的詳情。

