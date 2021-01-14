舊金山市府宣布將為65歲或以上長者接種疫苗（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）市府周二宣布，即將開始為65歲或以上的長者接種疫苗，具體的實施方案仍在商討當中，初步相信會以預約形式進行，長者需要前往家庭醫生所在的診所進行接種。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示，市府正籌備幫65歲或以上的長者接種疫苗，預計初步會先在灣景區的東南社區診所，以及田德隆區的Maxine Hall健康中心，以預約的形式幫長者接種，是以上兩間診所的病人會優先獲通知。

白醫生表示，明白很多長者行動不便，未必能夠親身前往接種，但Pfizer及Moderna疫苗本身的儲存有限制，一旦解凍，放到普通冰箱裡，必須要在一個月內接種，如果疫苗打開了，就必須在6小時內接種，因此市府或者未能上門幫長者接種。

白醫生說：「每一樽裡有十劑，可以打十次，然後護士每次是抽一劑出來，打了，然後可以再多打9次，但是主要問題是，那一樽一打開後，一定要6小時內要用完，如果不是，就要棄置，所以不想浪費，難度就在這。」

白醫生指，市府仍在商討具體的實施方案，有最新的安排會通知公眾。

此外，優先接種疫苗的醫護，已經陸續接種第二劑疫苗，白醫生提醒，注射第二劑後，副作用或者稍稍比第一劑嚴重。

白醫生說：「打第一次，沒有感冒徵狀，只是局部痠痛或者紅腫，是第一劑，第二劑可能除了痛以外，或者開始會有感冒的徵狀，通常這個徵狀一至兩天就會過去。」

舊金山周三新增255宗確診，累計27,255宗，死亡人數維持在235人，有259人住院。

市府表示，未來四星期，每星期三上午10時至下午2時，將會繼續在華埠花園角舉行大型檢測，下星期將會有新的檢測方法，除了繼續有專人採樣外，亦有工具讓民眾自行採樣，市府會觀察當日的實施情況。

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