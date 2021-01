舊金山市府宣布將為65歲或以上長者接種疫苗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市府周二宣布,即將開始為65歲或以上的長者接種疫苗,具體的實施方案仍在商討當中,初步相信會以預約形式進行,長者需要前往家庭醫生所在的診所進行接種。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生表示,市府正籌備幫65歲或以上的長者接種疫苗,預計初步會先在灣景區的東南社區診所,以及田德隆區的Maxine Hall健康中心,以預約的形式幫長者接種,是以上兩間診所的病人會優先獲通知。

白醫生表示,明白很多長者行動不便,未必能夠親身前往接種,但Pfizer及Moderna疫苗本身的儲存有限制,一旦解凍,放到普通冰箱裡,必須要在一個月內接種,如果疫苗打開了,就必須在6小時內接種,因此市府或者未能上門幫長者接種。

白醫生說:「每一樽裡有十劑,可以打十次,然後護士每次是抽一劑出來,打了,然後可以再多打9次,但是主要問題是,那一樽一打開後,一定要6小時內要用完,如果不是,就要棄置,所以不想浪費,難度就在這。」

白醫生指,市府仍在商討具體的實施方案,有最新的安排會通知公眾。

此外,優先接種疫苗的醫護,已經陸續接種第二劑疫苗,白醫生提醒,注射第二劑後,副作用或者稍稍比第一劑嚴重。

白醫生說:「打第一次,沒有感冒徵狀,只是局部痠痛或者紅腫,是第一劑,第二劑可能除了痛以外,或者開始會有感冒的徵狀,通常這個徵狀一至兩天就會過去。」

舊金山周三新增255宗確診,累計27,255宗,死亡人數維持在235人,有259人住院。

市府表示,未來四星期,每星期三上午10時至下午2時,將會繼續在華埠花園角舉行大型檢測,下星期將會有新的檢測方法,除了繼續有專人採樣外,亦有工具讓民眾自行採樣,市府會觀察當日的實施情況。

