舊金山市長任命朱嘉文出任市府行政官

舊金山(三藩市)市長布里德宣布任命估值官朱嘉文(Carmen Chu)成為下一任的市府行政官,取代因私人理由請辭的Naomi Kelly,如果任命最終獲市參議會通過,朱嘉文將會成為舊金山首名華裔女性出任這個職位。

現任行政官Naomi Kelly兩天前在社交媒體上宣布,由於家庭原因及希望讓行政官辦公室在不受打擾的情況下繼續運作,將於2月1日起離職。

市長布里德周四宣布,任命來自移民家庭的估值官朱嘉文取代Kelly,擔任下一任的行政官。

布里德盛讚朱嘉文過去8年領導估值官辦公室的表現,指她成功解決多宗積累數十年的估值個案,為市府帶來每年額外36億元的物業稅去資助各項服務。

布里德形容,朱嘉文在制定預算當中永遠是最嚴謹,數目要最分明的一個人,並感謝朱嘉文在疫情期間願意抽時間擔任經濟復甦專案組的負責人之一。

舊金山市長布里德說:「這不是她的工作範圍,亦不是她的責任,但當我致電朱嘉文求助,因為我們需要大家幫忙去解決疫情的挑戰,一個無人想過會遇到的問題,她立即答應。」

朱嘉文15年前加入市府,在時任市長紐森的班子,負責公共政策及財務問題,於2007年獲委任為第四區市參事,並於2013年當選舊金山估值官。

朱嘉文感謝布里德對她的信任,並指會以謙卑的心做好行政官的工作,朱嘉文的父母來自香港,經營餐館養大朱嘉文三姊妹。

朱嘉文表示,小時候在餐館打工,經歷各種的艱辛,令她明白到資源甚至是語言不通,對一個家庭是相當重要,因此這兩點就成為她服務社會的基本。

朱嘉文說:「任何一個像我被任命的人都明白,我們在開創先河的同時亦在創造機會,讓大家知道不論你來自哪裡,在哪裡起步,總是有機會。」

Naomi Kelly的丈夫、前舊金山水利局總經理Harlen Kelly,去年年底涉嫌受賄,被聯邦調查局起訴,Naomi Kelly在12月初以照顧家庭為由申請休假,當被問到是否要求Kelly辭職,布里德指,這是Kelly的私隱,並拒絕回答。

行政官並非民選職位任期是5年,是舊金山職位最高的公務員,任命需要經過市參議會的表決,負責監管全市超過25個部門的運作,每年的預算達7億元,已故市長李孟賢亦曾任舊金山行政官。

