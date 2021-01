南灣有人發佈假訊息 誤導百多人去疫苗注射中心排隊（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣政府指,最近有人透過手機短訊,或社交平台發佈假訊息,聲稱縣府有多餘的新型肺炎疫苗,誤導了百幾人去疫苗注射中心排隊。

縣府表示,當Santa Clara縣居民透過網站http://www.sccfreevax.org申請接種疫苗時,需要填寫問卷,確保符合資格,才會得到一個登入州府網上平台PrepMod的連結進行預約,但是有人就將該連結直接拿去短訊或社交平台上分享出去,跳過縣府的認證程序。

Santa Clara縣府法律顧問James Williams說:「有些短訊叫人”快點去爭取預約”,代表可能是想插隊接種,但都有短訊反映有混淆及誤會。」

當局表示,已經向州府反映問題,要求他們更新預約系統,令連結無法輕易分享出去。

另外,Santa Clara縣由周三開始給75歲或以上人士申請預約接種疫苗,登入網站http://www.sccfreevax.org。

縣府表示,雖然了解州府准許讓65歲或以上人士接種,但是由於該縣未有足夠的疫苗,所以要分階段實行,縣府都呼籲民眾不好將預約連結分享出去。

Santa Clara縣周三多1,133人確診,另外多25人死亡,縣府又表示,由於死亡人數大量增加,本地殮房已經爆滿。

另外,聖荷西Kaiser醫院集體感染人數已經升至92人,77人是醫院職員,15名是病人。

