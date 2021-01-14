聖荷西售出Powerball彩票中5號碼 獎金270萬

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Powerball周三晚開獎，其中一張在南灣聖荷西售出的彩票中了5個號碼，而周五晚的Mega Millions彩票，累積獎金已達7.5億元，是美國史上第五高的彩票獎金。

加州彩票局表示，周三晚開獎的Powerball，有兩張彩票中了5個號碼，獎金是270萬元，其中一張是在聖荷西日本城的Paul’s Market售出，地址是East Empire街412號，由於無人中頭獎，Powerball周六開獎的累計獎金將高達6億4千萬元。

另外，周五晚開獎的Mega Millions累積獎金也已達到史上第五高，是7.5億元，這也是全美樂透史上，第二次有兩個彩票的獎金同時超過5億元。

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