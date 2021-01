聖荷西售出Powerball彩票中5號碼 獎金270萬

【KTSF】

Powerball周三晚開獎,其中一張在南灣聖荷西售出的彩票中了5個號碼,而周五晚的Mega Millions彩票,累積獎金已達7.5億元,是美國史上第五高的彩票獎金。

加州彩票局表示,周三晚開獎的Powerball,有兩張彩票中了5個號碼,獎金是270萬元,其中一張是在聖荷西日本城的Paul’s Market售出,地址是East Empire街412號,由於無人中頭獎,Powerball周六開獎的累計獎金將高達6億4千萬元。

另外,周五晚開獎的Mega Millions累積獎金也已達到史上第五高,是7.5億元,這也是全美樂透史上,第二次有兩個彩票的獎金同時超過5億元。

