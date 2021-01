紐約市府終止與特朗普同名公司所有商業往來

【KTSF 江良慧報導】

國會衝突事件餘波未了,紐約市長宣布,決定終止市府與特朗普同名公司的所有商業往來,此舉會導致特朗普的企業損失每年過千萬的收入。

紐約市長白思豪說:「總統煽動反美國政府的叛亂,明顯違憲,而且有人死亡,這是不可原諒的,所以我們法律團隊正評估選項,一有決議就會公佈消息。」

特朗普企業和市府有合約,經營市內兩個溜冰場和中央公園內的旋轉木馬,和Bronx的一個高爾夫球場。

若市府最後終止合約,將會是國會衝擊事件影響特朗普生意的另一個例子。

美國的PGA職業高球協會星期日投票決定,明年不在特朗普新澤西州的高球場舉行錦標賽,多個社交網就暫停特朗普的賬戶,Shopify電子商貿平台也把與特朗普有關的網上商店移除。

特朗普上星期鼓勵支持者遊行到國會,又在支持者衝擊國會期間稱讚他們,不過他周二就表示,上星期的煽動起義責任並在他身上。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。