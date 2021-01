【KTSF】

麻省理工一名從事納米技術研究,姓名譯音陳剛的教授,被指涉嫌申請聯邦資助時,無透露與中國政府的關係,周四被波士頓有關部門拘捕。

波士頓檢察官員表示,56歲姓名譯音陳剛的男子,多年來努力參與促進中國技術與科學發展,包括應中國駐紐約領事館要求,擔任中國政府的海外專家,他與他的研究團隊多年來收到超過2900萬美元的海外捐款,當中包括中國南方科技大學一筆1900萬美元的捐款,但當他申請能源部撥款時,從未披露為中國機構工作。

自2013年以來,陳剛先後得到美國各聯邦機構超過1900萬美元撥款,資助他的研究工作。

麻省理工學院表示,陳教授在研究界長期服務,是一位備受尊敬的成員,對他的被捕感到非常沮喪。

