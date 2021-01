【KTSF】

Mega Millions彩票已經累積到約7.5億元,這是歷來的第二高獎金。

沒有人在周二的Mega Millions彩票開獎中得獎,截至周三,獎金已經累積到約7.5億元,這是Mega Millions歷來的第二高獎金。

周二的開獎中,有9張彩票選中5個幸運號碼,各獲得至少100萬的次獎獎金。

最後一次選中所有幸運號碼是去年9月,而歷來最高獎金則是2019年的15億元,當時由南卡羅來納州一名幸運人士抽得。

