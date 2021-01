洛杉磯縣3分之1人口感染新型肺炎

【KTSF 江良慧報導】

美國新型肺炎死亡人數繼續上升,直迫39萬,周三再有接近4千人死亡,加州和阿里桑拿州死亡人數上星期先後創新高,其中最嚴重是洛杉磯縣,每8分鐘就有一人染疫死亡。

全國的確診病例繼續急升,情況嚴峻。

Jonathan Reiner醫生說:「直到我們看到住院人數下降,和每天病例明顯下降,我們將繼續看到這可怕的傷亡。」

這個可怕數字每天數以萬計的上升,單在周三,就有超過3,800人死亡

阿里桑那州大學公共衛生政策管理學副教授Joe Gerald說:「從今起4至6星期後,我們可能看到雙倍的人死亡,甚至是目前一天的四倍。」

目前仍然有大約13萬人要住院,每天平均有超過24.5萬宗新症,比上星期增加一成,洛杉磯縣從疫情爆發至今,有3分1人口受感染,即每3個人就有一人中招。

衛生官員警告說,更多的爆發陸續有來,不過好消息是,上星期的檢測量上升了接近兩成,當局宣布道奇球場會用作接種疫苗的場地後,大批民眾就聞風而至,在場外等候入內,但要找到第一劑疫苗也不容易,尤其是現在越來越多人可以打。

希望接種疫苗的Shirley Jensen說:「藥房、醫院,我們致電衛生部門,醫生診所,他們都說沒有。」

全國各地大職棒球場都義不容辭願意做大型接種疫苗場地,紐約周四早上就開放首個Drive thru場地。

紐約州緊急管理處主任Michael Kopy說:「目前唯一拖慢我們的是不夠疫苗。」

分發疫苗就仍然有困難,芝加哥市長Lori Lightfoot說:「按照目前速度,芝加哥要全民都打疫苗,要再等一年半,完全簡直不能接受。」

密西西比州的疫苗供應也已經用盡,對於總統當選人拜登承諾要在上任頭100天接種1億劑疫苗,有人就擔心他能否做得到。

另外,可能很快就會有第三種疫苗,Johnson & Johnson的疫苗最快會在這個月底申請緊急批准使用,這隻疫苗不但更容易儲存,而且根據Johnson & Johnson初步試驗的數據顯示,只需一劑就可以有免疫力。

