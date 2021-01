【有線新聞】

在特朗普總統彈劾案中,共和黨有多達10名眾議員倒戈,輿論認為,很大程度是受到第三號人物前副總統切尼女兒利茲(Liz Cheney)的影響。

利茲來自深紅的懷俄明州,2016年首次當選眾議員,2018年獲選為眾議院共和黨會議主席,成為第三號人物,被視為黨內明日之星,甚至日後若重奪控制權,將是議長人選之一。

利茲曾任副助理國務卿,她經常跟總統特朗普唱反調,由應否戴口罩、抗疫到撤軍等議題都反對特朗普政策。

在今次彈劾投票中,利茲身為共和黨眾議院領袖之一,最先公開表態倒戈被認為起了帶頭作用。

