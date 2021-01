【KTSF】

特朗普政府對收緊申請H-1B簽證的新規定推出最終版本,提出由原本以隨機抽籤分發簽證,改為根據海外員工的收入決定。

新規定一旦通過,越高收入的專業及資深海外員工,獲發H-1B簽證的機會越大,也預料將會打擊大部份剛畢業的海外留學生居美工作的機會,由於他們入行職位的收入將會是最低的一群。

新規定預料在3月9號實施,但是預期會遭來法庭的挑戰,好大機會遭到駁回,候任總統拜登上任後,也預期會撤銷新規條。

