美國周三以打毒針處決一名女性死囚,是1953年以來第一個被處決的聯邦女犯人。

她是52歲的Lisa Montgomery是聯邦死囚名單上唯一的女性,她在接受死刑注射毒針前表示沒有遺言。

她的代表律師強調,她有精神病,當局不顧這個事實,而執行死刑是不公義的。

Lisa在2004年勒斃密蘇里州一名懷孕8個月的年輕孕婦,破腹取出嬰兒並劫走,試圖將女嬰據為己有,案發後,她在2007年被判處死刑。

