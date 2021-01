逾兩萬國民警衛軍駐守華府防本土恐怖暴力事件發生

【KTSF 張麗月報導】

下星期三是總統就職日,為了防範可能出現的本土恐怖暴力發生,超過兩萬名全副武裝的國民警衛軍,以及數以百計來自各級政府的警察,已經調派到首都華盛頓,戒備森嚴,聯邦調查局(FBI)已發出警告,在就職禮當天,在首都地區以及全國50個州的首府有可能出現武裝示威,當局也關注現役的美軍部隊和執法人員,有可能危害在場參加典禮的人士。

聯邦執法官員警告說,自1月6日國會大樓發生衝突後,來自本土的右翼極端分子,有可能在總統就職禮當天,在首都華盛頓和全國其他地方發動更多襲擊, 包括基建設施,尤其是關注他們的動機。

國土安全部網絡及基建保安局前局長Christopher Krebs說:「我特別關注來自極端組織Boogaloo Boys和LARPers等組織的長遠計劃,他們不僅攻擊州府和50個州的議會,還會襲擊基建設施等軟目標。」

針對國會大樓的衝突,聯邦檢察官已經檢控幾十人,當局預期也會再拘捕幾百人,這些犯罪也凸顯出來自本土的恐怖運動。

科羅拉多州民主黨聯邦眾議員Jason Crow說:「我們看見上週本土恐怖運動誕生,我們必須在未來數月和數年面對。」

特朗普總統也呼籲支持者冷靜,不要搞破壞。

不過各級政府官員高度戒備,防範出現有樣學樣的襲擊。

超過兩萬名全副武裝的國民警衛軍已進駐首都華盛頓,封鎖街道 ,地標之一的華盛頓國家廣場也會在就職日關閉。

