南加眾議員提案向大企業加稅處理無家可歸者問題（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

南加州有州眾議員提案向大企業加稅,確保州府每年有24億元去處理無家可歸者問題。

議案AB 71由代表洛杉磯Arleta的州眾議員Luz Rivas提出,代表舊金山的州眾議員邱信福亦是議案的共同提案人,確保加州有長期的撥款處理無家可歸者問題。

議案建議向全加州所有利潤超過500萬的企業,將公司稅(Corporate Tax)由現時的8.84%增加至9.6%,重回1980年的水平。

至於金融機構,公司稅會由10.84%增加到11.6%,預計州府每年會收到近24億元。

根據資料顯示,全加州有超過15萬1000人無家可歸,這筆錢會用來擴展支援中心的服務,為無家可歸者提供工作機會,建立更多可負擔房屋,防止民眾變成無家可歸等。

東灣奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf說:「終止無家可歸問題不只是正確及有道德的行為,同時有利於加州經濟,這是我們能做的最珍貴的投資。」

根據議案的細節,受影響的不只是總部設在加州的公司,連在加州做生意的企業都需要支付這筆稅項。

立場比較靠近商界的灣區議會認為,疫情期間加稅不合理,只會令企業的負擔百上加斤,加州的稅項已經很高,灣區多間大企業早前陸續遷移總部已經是一個警號,擔心再加稅會觸發更多的搬遷潮,因此灣區議會指會盡一切辦法阻止議案通過。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。