加州65歲以上長者可接種新型肺炎疫苗

中半島San Mateo縣衛生官員表示,該縣的新型肺炎疫苗注射計劃,將跟隨州府的時間表,而州長紐森則在周三宣布,凡是65歲或以上長者,即日起都可以接種疫苗。

為加快新型肺炎疫苗的接種速度,聯邦疾控中心(CDC)周二宣佈,將增加疫苗的分發,同時准許65歲或以上的長者優先接種疫苗。

州長紐森周三也跟進CDC的計劃,更新加州接種疫苗的人群,也准許65歲或以上的長者加入第一階段1A的接種計劃,當中已經包括醫護人員,以及長期護理中心的員工和院友。

San Mateo縣衛生官員表示,該縣正在進行1A階段疫苗接種工作,計劃可以為大約5萬人接種,當中包括38,000名醫護人員,12,000名在長期護理中心的院友。

截至1月12號,已有3分之1的人接種Pfizer和Moderna疫苗。

San Mateo縣疫苗接種部門首席官Anand Chabra醫生說:「好消息是,這兩種疫苗都非常有效,所以它們可以預防94%到95%的感染,因此隨著供應的增加,它們將成為巨大的資源。」

衛生官員還說,Pfrizer疫苗適合16歲或以上的人接種,Moderna疫苗則適合18歲或以上的人,至於16歲以下孩童,則尚未有可以注射的疫苗,而資料顯示,即使這些孩童感染新型肺炎,症狀也相對較輕微。

衛生官員還提醒,即使已經接種疫苗的人,仍要繼續遵守防疫指引,戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

San Mateo縣衛生局家庭健康部主任Lizelle de Luna說:「雖然你可能得到了更多的保護,但我們肯定要確保你沒有把病毒傳播給其他居民、家庭成員和社區的其他人,所以請繼續采取這些安全措施,直到我們看到San Mateo縣的大多數居民接種疫苗。」

縣府衛生部門還與30多個社區組織合作進行新型肺炎病毒檢測,和疫苗接種的外展工作,希望讓所有族裔和各階層的人都能得到相關信息,保持資訊透明度,並提醒民眾防範相關詐騙,不要都過電話或電郵給出自己的社安號碼,或銀行帳戶資料。

San Mateo縣衛生局老年服務部主任Lisa Mancini說:「要警惕虛假的檢測騙局、登記檢測和疫苗接種,應通過你信任的醫療提供者,或已知的註冊機構,如San Mateo縣醫療中心。」

衛生官員還說,民眾如果想知道自己何時可以接種疫苗,也可以與自己的醫保機構,例如Kaiser和Sutter醫療機構聯絡。

