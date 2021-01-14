加州65歲以上長者可接種新型肺炎疫苗

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣衛生官員表示，該縣的新型肺炎疫苗注射計劃，將跟隨州府的時間表，而州長紐森則在周三宣布，凡是65歲或以上長者，即日起都可以接種疫苗。

為加快新型肺炎疫苗的接種速度，聯邦疾控中心（CDC）周二宣佈，將增加疫苗的分發，同時准許65歲或以上的長者優先接種疫苗。

州長紐森周三也跟進CDC的計劃，更新加州接種疫苗的人群，也准許65歲或以上的長者加入第一階段1A的接種計劃，當中已經包括醫護人員，以及長期護理中心的員工和院友。

San Mateo縣衛生官員表示，該縣正在進行1A階段疫苗接種工作，計劃可以為大約5萬人接種，當中包括38,000名醫護人員，12,000名在長期護理中心的院友。

截至1月12號，已有3分之1的人接種Pfizer和Moderna疫苗。

San Mateo縣疫苗接種部門首席官Anand Chabra醫生說：「好消息是，這兩種疫苗都非常有效，所以它們可以預防94%到95%的感染，因此隨著供應的增加，它們將成為巨大的資源。」

衛生官員還說，Pfrizer疫苗適合16歲或以上的人接種，Moderna疫苗則適合18歲或以上的人，至於16歲以下孩童，則尚未有可以注射的疫苗，而資料顯示，即使這些孩童感染新型肺炎，症狀也相對較輕微。

衛生官員還提醒，即使已經接種疫苗的人，仍要繼續遵守防疫指引，戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

San Mateo縣衛生局家庭健康部主任Lizelle de Luna說：「雖然你可能得到了更多的保護，但我們肯定要確保你沒有把病毒傳播給其他居民、家庭成員和社區的其他人，所以請繼續采取這些安全措施，直到我們看到San Mateo縣的大多數居民接種疫苗。」

縣府衛生部門還與30多個社區組織合作進行新型肺炎病毒檢測，和疫苗接種的外展工作，希望讓所有族裔和各階層的人都能得到相關信息，保持資訊透明度，並提醒民眾防範相關詐騙，不要都過電話或電郵給出自己的社安號碼，或銀行帳戶資料。

San Mateo縣衛生局老年服務部主任Lisa Mancini說：「要警惕虛假的檢測騙局、登記檢測和疫苗接種，應通過你信任的醫療提供者，或已知的註冊機構，如San Mateo縣醫療中心。」

衛生官員還說，民眾如果想知道自己何時可以接種疫苗，也可以與自己的醫保機構，例如Kaiser和Sutter醫療機構聯絡。

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