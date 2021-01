拜登提1.9萬億經濟紓困方案 全民多派1,400元

【KTSF 江良慧報導】

候任總統拜登在周五提出他的疫情經濟紓困方案大綱,他強調國家需要一個更實在的疫苗接種計劃,同時也會加碼全民派錢,以幫助美國經濟復甦,他這個名為拯救美國的計劃,預計總開支高達1.9萬億。

拜登表示,在大流行期間,許多美國人因失業而交不起租而要撤離居所,食物庫外大排長龍,認為今次疫情對實體經濟造成真正的痛苦。

他宣布會為一個全國疫苗計劃,撥款1600億,目標是在上任後100天內接種1億劑,他也希望可以安全重啟大部份學校,計劃也包括向已經得到國會批准的600元的每個美國人再派多1,400元。

此外,計劃也提供更多失業援助金,為工人提供法定帶薪休假,以及作出育兒費用補貼等,不過暫時未知道拜登在國會能否獲得足夠票數支持這個昂貴的計劃,尤其是在參議院,民主黨只能依靠副總統賀錦麗投下致勝一票,才可壓過共和黨人而通過方案。

