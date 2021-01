灣區多縣更新疫苗接種計劃 從預約到接種或要等數周

【KTSF 梁秋玉報導】

在加州宣佈擴大新型肺炎疫苗接種,讓65歲或以上長者也能接種後,灣區一些縣也有更新疫苗接種計劃,衛生官員同時提醒,從預約到接種,可能需要等待數週時間。

州長紐森在宣佈將疫苗接種者擴大至65歲或以上長者,並計劃於下星期啟動一個疫苗接種的新系統,首先讓民眾了解自己是否符合資格接種疫苗,如果尚未符合條件,民眾也可以在該系統登記,一旦符合條件,就可自動接到更新通知到第二階段。

該系統還會協助縣府和市府宣傳大型接種活動,方便符合資格的人上網登記預約,此外,民眾未來也有機會在醫生診所和藥房接種疫苗。

截至1月11號的數據,加州只有大約80萬人接種疫苗,但州府總共收到疫苗250萬劑,紐森預計到本週五,可以額外接種疫苗100萬劑。

東灣Contra Costa縣衛生部門表示,縣內65歲或以上的長者現在可以上網預約登記接種免費疫苗,不過由於75歲或以上長者仍是高危人群,因此65到74歲的人,即使預約時間比75歲或以上的人早,也需要先讓給更高危人群。

另外,預約接種時間也跟疫苗的供應數量有關,因此輪候接種時間可能長達數星期。

Contra Costa縣目前每週都會收到一批疫苗,同時與其他醫療機構合作,希望加快接種速度,該縣預期每天可以為最多7千人接種疫苗,未來6個月,可以為總共90萬人接種,縣府下個星期會開通疫苗接種的專屬預約電話,民眾即日起也可以上網預約,網址: http://bit.ly/35zpGw8

在南灣Santa Clara縣縣內多家醫療服務機構,正擴大為75歲或以上長者接種新型肺炎疫苗,但目前仍不包括65到74歲的長者。

與此同時,該縣新型肺炎病例累計死亡已突破1,000宗,確診超過88,000宗。

在舊金山(三藩市),市府已表示正在籌備為65歲或以上居民接種疫苗,不過尚未有具體方案及登記預約的網站。

而灣區其他縣也尚未宣佈要提前為65歲或以上居民接種疫苗,主要原因與疫苗的數量,以及接種資源有關,有衛生官員預計,民眾可以大規模接種可能需要等到今年夏秋季節。

