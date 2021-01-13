WhatsApp改隱私政策 有用戶不滿轉用Signal

【KTSF 古琳嘉報導】

通訊軟體WhatsApp近期發布的新隱私政策，要求用戶要同意其與母公司Facebook分享用戶資料，引發用戶不滿，也促使Signal等其他通訊軟體受到熱捧，不過WhatsApp強調，用戶的個人聊天紀錄和通話隱私都受到保護，不會外洩。

Facebook擁有的通訊應用程序WhatsApp上週向用戶發送通知，表示從2月8日開始，用戶必須同意其與母公司Facebook分享個人資料，但英國和歐洲境內用戶除外。

在全球有20億用戶的WhatsApp，已在1月4日於網站發布服務條件和隱私政策更新，明白點出，身為Facebook的一部分，會從Facebook收到資料，也會分享資料給Facebook。

事實上WhatsApp自2016年起就與母公司分享資料，但用戶可以選擇退出，新政策則是變成強制用戶接受。

Bloomberg整理了受影響的範圍，表示WhatsApp用戶的聯絡人名單、地點、財務資訊、數據用量，甚至是手機上的後設資料metadata，都有可能被分享。

對於外界的抨擊和疑慮，WhatsApp在網站的常見問題中做出解釋，強調新政策的更新不會影響用戶和親友通話內容的隱私，也就是個人聊天內容仍維持現有政策，仍是隱私而且加密的，不會被分享。

WhatsApp說明，這次的改變是針對在WhatsApp上向商業和商家發出的訊息，這是有選擇性的，通知用戶是為了對資料的收集和使用進一步增加透明度。

WhatsApp的CEO Will Cathcart周二也在推特上一一澄清用戶疑慮，該公司強調，用戶的聊天內容和通話只有用戶自己和通話者看得到，連同用戶的個人通訊錄都不會分享給任何人，包括Facebook，唯一擔心這些數據外洩的情況，就是當這些內容放入雲端儲存備份時，因為這些備份沒有加密，用戶自己要對雲端服務做好保護。

而這次隱私政策更新，真正改變的就是當用戶在發送訊息給商家或是支付交易時，這些購物的數據會被分享給Facebook，以便改善其服務，例如製作更個人化的廣告。

不過隱私更新的消息一出，包括香港和新加坡等地有用戶發起停用行動，並轉用其他通訊軟體，例如Signal或是Telegram。

Signal是由南灣Mountain View的非牟利組織成立的加密通訊應用程式，是由WhatsApp共同創辦人Brian Acton成立，獲得多個名人背書，電動車Tesla創辦人Elon Musk上周四更是高調發推文，呼籲大家改用Signal。

Signal從上周三到周日短短幾天就有750萬個用戶透過蘋果和Google Play下載，由於Signal採用Open Source，表示任何人都可檢測該軟件編碼如何運作，以及是否有漏洞，被視為取代WhatsApp的熱門應用程式。

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