WhatsApp改隱私政策 有用戶不滿轉用Signal

【KTSF 古琳嘉報導】

通訊軟體WhatsApp近期發布的新隱私政策,要求用戶要同意其與母公司Facebook分享用戶資料,引發用戶不滿,也促使Signal等其他通訊軟體受到熱捧,不過WhatsApp強調,用戶的個人聊天紀錄和通話隱私都受到保護,不會外洩。

Facebook擁有的通訊應用程序WhatsApp上週向用戶發送通知,表示從2月8日開始,用戶必須同意其與母公司Facebook分享個人資料,但英國和歐洲境內用戶除外。

在全球有20億用戶的WhatsApp,已在1月4日於網站發布服務條件和隱私政策更新,明白點出,身為Facebook的一部分,會從Facebook收到資料,也會分享資料給Facebook。

事實上WhatsApp自2016年起就與母公司分享資料,但用戶可以選擇退出,新政策則是變成強制用戶接受。

Bloomberg整理了受影響的範圍,表示WhatsApp用戶的聯絡人名單、地點、財務資訊、數據用量,甚至是手機上的後設資料metadata,都有可能被分享。

對於外界的抨擊和疑慮,WhatsApp在網站的常見問題中做出解釋,強調新政策的更新不會影響用戶和親友通話內容的隱私,也就是個人聊天內容仍維持現有政策,仍是隱私而且加密的,不會被分享。

WhatsApp說明,這次的改變是針對在WhatsApp上向商業和商家發出的訊息,這是有選擇性的,通知用戶是為了對資料的收集和使用進一步增加透明度。

WhatsApp的CEO Will Cathcart周二也在推特上一一澄清用戶疑慮,該公司強調,用戶的聊天內容和通話只有用戶自己和通話者看得到,連同用戶的個人通訊錄都不會分享給任何人,包括Facebook,唯一擔心這些數據外洩的情況,就是當這些內容放入雲端儲存備份時,因為這些備份沒有加密,用戶自己要對雲端服務做好保護。

而這次隱私政策更新,真正改變的就是當用戶在發送訊息給商家或是支付交易時,這些購物的數據會被分享給Facebook,以便改善其服務,例如製作更個人化的廣告。

不過隱私更新的消息一出,包括香港和新加坡等地有用戶發起停用行動,並轉用其他通訊軟體,例如Signal或是Telegram。

Signal是由南灣Mountain View的非牟利組織成立的加密通訊應用程式,是由WhatsApp共同創辦人Brian Acton成立,獲得多個名人背書,電動車Tesla創辦人Elon Musk上周四更是高調發推文,呼籲大家改用Signal。

Signal從上周三到周日短短幾天就有750萬個用戶透過蘋果和Google Play下載,由於Signal採用Open Source,表示任何人都可檢測該軟件編碼如何運作,以及是否有漏洞,被視為取代WhatsApp的熱門應用程式。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。