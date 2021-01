聯邦政府修訂發放新冠疫苗方法 望增加接種率

【KTSF 江良慧報導】

面對接種疫苗工作一直滯後的批評,和有個別州分出現由於沒有安排足夠1A組別人士接種,導致要丟棄疫苗的做法,聯邦政府決定更改分配新型肺炎疫苗的方法,新方法是根據每個州替居民接種疫苗有多快,和長者人口有多少,聯邦衛生福利部長Alex Azar表示,希望新方法可以加快接種疫苗的程序,讓更多感染風險最高的人盡快接種疫苗。

Azar說:「這下一階段反映我們面對的情況有多緊急。」

在經歷令人失望和進展一直滯後的首個月後,聯邦衛生福利部周二宣布更改推出新型肺炎疫苗的指引,希望可以盡快讓最多人接種疫苗。

當局表示,由於疫苗生產工作已經達到預期產量,所以不會再保留原先留作第二輪用的疫苗,而是發放現有全部供應,但同時也可以確保能及時為所有人提供第二劑疫苗,早在上星期,總統當選人拜登已經宣布新政府將會這樣做。

聯邦疾控中心主任Robert Redfield醫生說:「目前我們明顯有足夠疫苗,可以開始擴展和讓更多這國家最脆弱的人接種疫苗。」

另外,當局也要求各州無需硬性規定要完成1A類別所有人士接種,而是讓其他所有65歲或以人士,和65歲以下有多種疾病的人可以立即接種疫苗。

Azar說:「各州不該等候完成1A優先次序, 才開始處理更廣泛的資格類別。」

聯邦衛生部也建議,各州不要把接種中心集中在醫院,而是提供更多渠道分發疫苗到社區。

Azar說:「各州該轉到藥房、社區衛生中心和大型接種場地。」

最後,在兩星期後,各州被分配到的疫苗,除了是根據他們65歲居民人口多少外,也會是根據他們接種疫苗有多快。

Azar說:「這給予各州強大的推動力,去確保疫苗會用作保護公眾,而並非只藏在貨架上或冰箱內。」

