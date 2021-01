【KTSF】

疫情爆發至今,全美有接近230萬兒童確診新型肺炎。

美國兒科學會表示,數字是截至1月7號,而在上周,單單一周內,就有多17萬1千名兒童確診,令累計個案增至近230萬宗。

這裡指的是19歲以下的兒童,約佔全國累計確診個案一成。

專家指,數字顯示兒童感染後,入院及死亡的風險較低,但專家需要更多數據來判斷病毒對兒童會否造成長期影響。

