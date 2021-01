眾議院通過以「煽動叛亂」條款彈劾特朗普

【KTSF】

聯邦眾議院周三通過第二度彈劾特朗普總統,特朗普成為美國歷史上,首位兩度面臨彈劾的總統。

眾議院周三以232票對197票通過彈劾特朗普,當中有10名共和黨眾議員倒戈投贊成票。

眾議院周三的議程是討論是否以「煽動叛亂」條款彈劾特朗普。

國會上周三發生暴力衝突事故,大批特朗普支持者突破警方防線,闖入國會大樓,當時仍在議事的一些國會議員一度要躲起來,事故中有5人死亡,有批評者指特朗普事前煽動支持者衝擊國會,但特朗普周二表示,他不應為暴力事件負上責任。

參議院領袖麥康尼最快可於下周二召開彈劾聆訊,亦是特朗普離任前的一天。

美聯社引述一名共和黨策略師報導稱,麥康尼認為特朗普的行徑足以面臨彈劾,並認為民主黨發動彈劾,讓共和黨有機會減少黨內的紛爭。

該名策略師亦透露,麥康尼周三曾對共和黨金主稱已受夠特朗普。

麥康尼周三對同僚說,他對如何投票仍未下最後決定。

