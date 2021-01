舊金山計劃本周開始為65歲以上長者接種疫苗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市府計劃本星期開始,為全市65歲以上的長者接種疫苗,市府又宣布再推出6200萬元小商業援助基金,包括撥款及貸款,協助受疫情影響、生意受重創的商戶渡過難關。

疫情未見頂,經濟重啟遙遙無期,為了拯救小商業,舊金山市長布里德宣布再推出6200萬元的小商業援助計劃,當中包括1240萬的直接撥款,按照員工的人數而定,每間獲批的小商業可以得到5千元至2萬元的撥款。

獲優先考慮的商店主要是由少數族裔及女性經營、社區老字號、生意受居家令嚴重影響,以及得不到聯邦及州府援助的商戶。

布里德說:「我們的目標是盡量在2月開始發放撥款,為小商業提供即時援助,他們極需要幫忙。」

紓困方案中的另一部分,是總值最多5千萬的貸款計劃,按申請者的情況而定,市府會提供低息甚至免息貸款,每間店舖最多可獲25萬元。

布里德表示,貸款主要為不合資格申請現有援助計劃的小商業而設,亦包括一些年收入超過250萬元、員工人數比較多的店舖,例如是餐館等,貸款預計會比撥款遲一點發放。

商戶可以上到市府網站http://oewd.org/covid19留意申請辦法。

布里德說:「當我們提及紓困,不只是拯救商店本身,同時是讓員工繼續有工做。」

舊金山周二新增244宗確診,累計27,000宗,死亡人數多1人至235人,衛生局局長Grant Colfax表示,節日後聚會的影響逐漸浮現,他形容是”一波未平一波又起”,感恩節後的爆發未緩和,聖誕新年這一波令惡劣的情況再變差,現時平均每日新增280宗確診。

住院人數比起7月份那一波疫情多超過一倍,現在有252人留醫,不過Colfax指,舊金山的醫療系統仍然穩定。

Colfax說:「過往的經驗告訴我們,舊金山能夠控制這一波疫情,但我們要繼續降低確診率,扭轉疫情,現時的走勢是不應該再持續下去。」

衛生局指,舊金山應急管理局正在市內物色適合成為大型臨時接種中心的地點,不過並沒有提供確實的時間表。

另外,Colfax表示,所有感染個案中,65歲或以上的人佔了15%,但死亡個案就佔了八成,因此舊金山計劃將於本星期開始,為全市65歲以上的長者接種疫苗,地點包括總醫院及市府的疫苗接種診所等,而全市共18間療養院的院友,預計在本星期內完成第一劑疫苗的接種。

