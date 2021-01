美國近年癌症死亡人數大幅下降

【KTSF 江良慧報導】

美國癌症協會最新數據顯示,死於癌症的人數近年來大幅下降,降幅更打破以往記錄,不過,醫護人員同時擔心,新型肺炎對癌症死亡人數的影響。

先講好消息,從2017年至2018年,死於癌症的美國人數目下降2.4%,根據公佈數據的美國癌症協會,這是破紀錄的跌幅。

美國癌症協會皮膚癌專家Rebecca Siegel說:「在癌症死亡率下降27年來,我們從未見過這麼大的跌幅。」

美國癌症協會年度報告顯示,在過去27年來,有超過300萬癌症病人避過死亡,癌症流行病學家指,原因包括少了人吸煙,更早期發現癌症和治療更先進,不過現在有新的顧慮,就是新型肺炎對癌症病人的影響。

Siegel說:「這些影響會慢慢出現,不會立即出現,所以我們預期未來十年,在患癌率方面經歷大流行的第二期影響。」

專家強調,就算在大流行期間,還是要進行癌症篩檢,而就算死亡率下降,還是有很多工作要做。

Siegel說:「例如肺癌,還是有很多機會,雖然我們現在有進步,但肺癌死亡率仍然比乳癌、前列腺癌和直腸癌加起來多,而當中超過八成死亡的都與吸煙有關。」

報告同時預測,今年會有接近190萬宗新增癌症病例,以及會有超過60萬人因為患癌死亡。

