美國近年癌症死亡人數大幅下降

【KTSF 江良慧報導】

美國癌症協會最新數據顯示，死於癌症的人數近年來大幅下降，降幅更打破以往記錄，不過，醫護人員同時擔心，新型肺炎對癌症死亡人數的影響。

先講好消息，從2017年至2018年，死於癌症的美國人數目下降2.4%，根據公佈數據的美國癌症協會，這是破紀錄的跌幅。

美國癌症協會皮膚癌專家Rebecca Siegel說：「在癌症死亡率下降27年來，我們從未見過這麼大的跌幅。」

美國癌症協會年度報告顯示，在過去27年來，有超過300萬癌症病人避過死亡，癌症流行病學家指，原因包括少了人吸煙，更早期發現癌症和治療更先進，不過現在有新的顧慮，就是新型肺炎對癌症病人的影響。

Siegel說：「這些影響會慢慢出現，不會立即出現，所以我們預期未來十年，在患癌率方面經歷大流行的第二期影響。」

專家強調，就算在大流行期間，還是要進行癌症篩檢，而就算死亡率下降，還是有很多工作要做。

Siegel說：「例如肺癌，還是有很多機會，雖然我們現在有進步，但肺癌死亡率仍然比乳癌、前列腺癌和直腸癌加起來多，而當中超過八成死亡的都與吸煙有關。」

報告同時預測，今年會有接近190萬宗新增癌症病例，以及會有超過60萬人因為患癌死亡。

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