眾議院通過促彭斯引用憲法罷免特朗普 彭斯表明拒絕

聯邦眾議院周三開始討論第二次彈劾特朗普總統議案。較早前,眾議院通過決議案,施壓要求副總統彭斯引用憲法第25修正案,罷免特朗普,但彭斯表明拒絕,認為此舉只會立下「可怕先例」。

美國眾議院代議長奎利亞爾表示:「 贊成223票、反對205,動議獲得通過,沒有異議。」

眾議院以18票之差,通過正式要求彭斯以特朗普無力履行職務為由,引用憲法第25修正案,行使代理總統的權力。表決沒有約束力。

而彭斯未待眾議院表決,已表明不會屈服於眾議院的政治遊戲。他去信議長佩洛西,指特朗普任期只剩8天,罷免他不符合國家最大利益和憲法,不應利用此修正案作為懲罰或褫奪總統權力的手段,此舉會成為可怕先例。

他促請國會上下避免分化和激起情緒,冀為事件降溫、團結國家,承諾確保有序移交權力。

佩洛西重申彭斯應在表決通過的24小時內罷免特朗普,她早已預告若彭斯拒絕,便推動第二次彈劾,最少5名共和黨眾議員表態支持。包括眾議院共和黨第三號人物、前副總統切尼女兒利茲。

相信民主黨掌控的眾議院會通過彈劾並提交參議院。佩洛西已任命9名有法律背景的彈劾負責人,以有份草擬彈劾條款的馬里蘭州眾議員拉斯金為首,將聯同另外8名民主黨眾議員在參議院聆訊提出彈劾理據。

據報連參議院共和黨領袖麥康奈爾亦無意為總統護航,相信特朗普犯下可遭彈劾的罪行,更樂見民主黨推動彈劾,已便將特朗普與共和黨劃清界線。不過麥康奈爾仍未公開投票意向。

