KTSF手機app下月起停用 改在網上串流平台VUit播放（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

提提大家從2月1日起,本台將會停用KTSF的手機app,改為在網上串流平台VUit播放本台的節目,線上觀眾現在可以直接在電視上高清收看本台節目。

大家如果想透過網上收看本台直播或重播的節目,除了可直接登入http://www.VUit.com/ktsf之外,還可以在手機、 電腦、平板電腦、AppleTV, Chromcast、Roku、FireTV的平台,下載VUit的應用程式收看。

KTSF市場總監何紹堂說:「本台KTSF的app已經不知不覺用了超過十年,舊的KTSF app最大的問題是,要特地買接駁線,將手機連接電視才看到本台節目,很多時候期間有人打電話,又不方便接聽,所以經過多年後,我們決定將KTSF app淘汰,轉去VUit平台,可以在電視上直接下載這個app,就可以收看我們的節目,還有一個更好的好處是,透過VUit的平台收看,本台所有畫面都是以高清廣播。」

居住在灣區的觀眾可以在VUit平台上選擇KTSF26台的商標,就可以同步收看灣區,無線26.1的電視直播。

另外,灣區以外地區的觀眾,就選擇「26中文節目」的標誌,可以在全國各地都看到本台的中文節目。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。