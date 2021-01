華郵報導指國會暴亂發生前當局已收警告

【KTSF 江良慧報導】

美軍最高層將領發表聲明,譴責上星期的衝擊國會事件,提醒美軍有責任支持和捍衛憲法,與此同時,有最新報告顯示,當局在上星期的動亂發生前已經收到警告會有暴力事件發生。

根據當局的調查,有團體計劃發動群眾在全國各地推翻政府。

賓夕凡尼亞州民主黨國會眾議員Conor Lamb說:「他們討論讓約4千名武裝愛國分子包圍國會,防止民主黨人進入,他們更印製了交戰規則,關於何時開槍、何時不開槍,所以是個有計劃的有組織團體。」

當局在調查新威脅的同時也在追查上星期的動亂,華盛頓郵報最新報導指出,在1月6日的「起義」前,維珍尼亞州FBI分部曾經發出嚴厲警告,有極端分子正前往華盛頓搞暴力和戰爭,但聯邦調查局(FBI)卻曾經聲稱,沒有情報顯示會有暴力威脅,到底事前是否知情,聯邦調查員首次公開回應。

聯調局局長華盛頓分部助理局長steven d’antuono說:「FBI收到大量信息情報,我們職責是要判斷可信程度和可行性,我要強調的是,FBI有很長的記憶和廣大的接觸面。」

雖然有嚴厲警告,但卻沒有做好準備,如今就只能在全國緝捕150個疑犯。

有國會議員就呼籲把涉事的人放進禁飛名單。

參議院少數黨領袖舒默說:「這些人,這些衝擊國會的起義份子,屬於威脅國土的定義,應該立即加進TSF禁飛名單。」

聯邦司法部已經鎖定170名疑犯的身份,並且派出高級國安人員成立專案小組,計劃起訴部分人煽動叛亂和串謀罪,一旦罪名成立,最高的刑罰是監禁20年。

另一方面,新總統就職典禮將在下星期舉行,雖然FBI通報有組織計劃要在全部50個州府和首都發動武裝抗議,和衝擊各地和首都的政府大樓。

Lamb說:「我們正處於一系列持續不斷的犯罪,持續威脅國會、我們的機構,全國周圍的社區。」

但總統當選人拜登就堅稱不害怕公開在戶外宣誓就職.

