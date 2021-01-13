聯調局通緝越華裔男子 涉30年前在波士頓非法賭場殺5人



【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦調查局（FBI）正在尋找一名被通緝多年的越華裔男嫌犯，他涉嫌與30年前發生在波士頓中國城一起造成5人死亡的處決式兇殺案有關。

該名被FBI通緝的男嫌犯名叫 Hung Tien Pham，今年60歲，身高5尺2到5尺4寸，體重115到135磅，會講越南話、中文和英文。

FBI懸賞3萬元，呼籲有任何嫌犯消息的人提供線索。

當局表示，Pham涉嫌於1991年1月12日凌晨進入波士頓中國城一家非法賭場，向裡面6位正在打牌的男士開槍屠殺，結果5人死亡，只有一人倖免於難。

屠殺發生後，Pham逃往紐約，並於1991年2月1日搭飛機去了香港。

通緝令上還指，Pham是Ping On犯罪集團成員，還曾去過加拿大、中國大陸、越南和泰國等地，並與波士頓、費城、芝加哥、多倫多以及舊金山灣區有聯繫。

當局呼籲有相關線索的人，可致電FBI報案熱線，或上網留下線索，也可以聯絡就近的FBI分局或美國駐外使領館。

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